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熊麗萍：恒指曾失守23200點反映走勢轉弱，留意關稅日因素

02/04/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／富途證券高級策略師 唐海汶


　　港股4月開局高開近百點，升幅曾擴大至337點，高見23456點後回順，午後波幅明顯收窄，最終收市升87點，報23206點，惟10天線已跌穿20天線，出現死亡交叉，短期下試23000點甚至更低機會大？

 

　　小米(01810)近期被負面消息纏繞，據報一輛小米SU7標準版在內地高速公路行駛過程中撞上中央護欄後，電池爆炸燃燒令車內3名人士身亡，小米強調意外是發生在駕駛員接管車輛之後，配股疊加負面消息，短期影響市場對小米投資情緒？相關事件會打擊小米汽車銷量嗎？

 

　　澳門3月博彩收入逾196億澳門元，按年微升0.8％，略勝預期，但按月則減少0.4％，對今年賭收睇法相對保守？距離五一黃金周尚餘約一個月，如果博5月反彈，那隻賭股值博率較高？

 

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