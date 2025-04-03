林家亨：美國對等關稅非一面倒不利港股，料恒指下午跌幅或收窄

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／ 華夏基金（香港）高級經理 李星宇

美國公布了最新對等關稅細節，將向所有進口商品徵收10％的全面關稅，當中中國貨品將被徵34％關稅，對歐盟則徵收20%，不過加、墨兩國毋須繳付對等關稅。對等關稅政策推出後，美指期貨應聲暴跌，而中國商品面對的累計關稅稅率高達54％，港股後市走勢會否凍過水？港股黑期曾瀉逾700點，23000至23200點水平隨時失守？

比亞迪(01211)、小米(01810)、蔚來(09866)先後配股，小鵬(09868)、理想(02015)、吉利(00175)、零跑(09863)，那間車企迫切性最大、最大機會要配股？車企陸續公布3月交付量數據，新勢力車企中，小鵬3月交付新車約3.3萬架，按年增2.7倍，零跑交付量達3.7萬架，按年增1.5倍、按月更增47%，收市升近13％，加上獲里昂唱好，今年銷量、前景可看好？

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