溫傑：本周環球市況料波動，部署不宜太進取，可吼指數反向ETF

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國公布的對等關稅措施震散環球股市，港股上周長假前表現全日向下，早上低開逾500點即插穿50天線及兩萬三關，其後因內地財新3月服務業PMI好過預期，大市跌幅收窄，不過收市仍要跌，收跌352點，報22849點，總結全周跌576點，跌幅有2％，短期環球股市恐怕「有得震無得瞓」？而港股周一（7日）黑期一度跌至20900點水平，港股恐怕要面臨黑色星期一？

科網股上周四（3日）個別發展，電商股的阿里巴巴(09988)、京東(09618)因美國將取消中港小額包裹豁免關稅，拖累股價均收跌約5%，而小米(01810)五連跌後周四反彈3％收市，呢啲股份短期內仲有不明朗因素影響？

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