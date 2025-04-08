黃瑋傑：中美關稅角力料續僵持，現階段建議「現金為王」保留消費力

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

美國總統特朗普威脅稱，除非中國在周二（8日）取消對美國徵收的報復性關稅，否則白宮將對華進一步開徵50％的新關稅，此外，白宮又否認暫停徵收關稅90天的說法，中美兩大國角力下，將衝擊環球經濟？

環球市場地震，港股亦難逃一劫，周一（7日）裂口低開2119點，盤中更愈跌愈深，最終收市更插穿兩萬點大關，收報19828點，跌3012點，更創史上最大點數跌幅，成交額6208億元，超過六成藍籌股錄雙位數下跌，壞消息尚未完全消化？

蘋概股亦急瀉，因中美關稅角力下，市場擔心蘋果公司日後的供應鏈及定價會有壓力，關稅問題下蘋概股首當其衝？

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