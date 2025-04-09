熊麗萍：關稅不明朗因素增，恒指不排除下試今年低位18671點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／富途安逸董事 黎家聰

最新美國總統特朗普稱將於美國時間周三（9日）向中國再加徵50％的關稅，消息拖累隔晚美股反覆下跌，道指盤中高低波幅達2322點。

而恒指本周經歷黑色星期一（7日）暴跌逾3000點後，不過其後有國家隊出手穩市、多家央企相繼公布計劃回購，恒指周二（8日）有反彈開市即收復兩萬關，最多升逾600點，但午後升幅收窄，成交4331億元，收報20127點，升近300點，反映反彈力度有限？

四大國有銀行背靠國家隊，當中匯金對中行(03988)持股比例最高，回調可考慮？據內地媒體統計，至今已有近百間上市公司表示將回，購或增持股份，其中有75家公司發布回購公告、20家公司發布增持公告，回購潮向市場傳遞積極訊號，惟對撐市實際效用可以持續多久？

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