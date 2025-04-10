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林家亨：港股目前初步見底，料今日升幅溫和，不宜追貨

10/04/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　針對美國政府對中國輸美商品「對等關稅」稅率提高至104％，中國自今日（10日）中午起，對美關稅稅率提高至84％，及後美國總統特朗普宣布，將即時提高對華徵關稅至125％，同時暫緩除中國以外國家對等關稅措施90天，隔晚道指收市飆升2962點或7.9%，重上4萬點關口，收報40608點，創下2020年3月以來的最大漲幅。

 

　　恒指周三（9日）低開632點，及後關稅敏感股跌幅收窄，令恒指一度倒升逾300點，收升136點，報20264點，北水撐市作用開始見效？中美貿易戰升溫如何影響港股？

 

　　據《路透》消息指，中國高層領導人最早將於周三召開會議，討論美國加徵關稅後，如何提振經濟，傳亦會討論穩定資本市場的措施，可憧憬有進一步提振經濟、刺激政策出台？惟人民幣短期繼續受壓？

 

　　晶片股再炒作自主研發概念，大摩預計對AI晶片的需求將不斷增長，鑑於美國AI GPU的供應有限，對國產晶片的需求激增，中芯(00981)將可受惠？惟中芯晶片良率低一直為弱點之一，抑或只係炒作國產替代憧憬？

 

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