林家亨：港股目前初步見底，料今日升幅溫和，不宜追貨

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

針對美國政府對中國輸美商品「對等關稅」稅率提高至104％，中國自今日（10日）中午起，對美關稅稅率提高至84％，及後美國總統特朗普宣布，將即時提高對華徵關稅至125％，同時暫緩除中國以外國家對等關稅措施90天，隔晚道指收市飆升2962點或7.9%，重上4萬點關口，收報40608點，創下2020年3月以來的最大漲幅。

恒指周三（9日）低開632點，及後關稅敏感股跌幅收窄，令恒指一度倒升逾300點，收升136點，報20264點，北水撐市作用開始見效？中美貿易戰升溫如何影響港股？

據《路透》消息指，中國高層領導人最早將於周三召開會議，討論美國加徵關稅後，如何提振經濟，傳亦會討論穩定資本市場的措施，可憧憬有進一步提振經濟、刺激政策出台？惟人民幣短期繼續受壓？

晶片股再炒作自主研發概念，大摩預計對AI晶片的需求將不斷增長，鑑於美國AI GPU的供應有限，對國產晶片的需求激增，中芯(00981)將可受惠？惟中芯晶片良率低一直為弱點之一，抑或只係炒作國產替代憧憬？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情