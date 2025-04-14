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溫傑：恒指若突破企穩100天線（約21209點），可望補回部分裂口

14/04/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　美國最新則豁免徵收智能電話等部分電子產品的對等關稅，但仍要支付3月開始生效的20％芬太尼關稅，惟是次「轉軚」是否因近期美滙、美債走勢，而令美國政府需安撫市場？兩國的關稅談判還有迴旋空間嗎？

 

　　恒指上周五（11日）低開逾百點後，走勢反覆，臨近中午急升，午後更升近450點，最終收報20914點，升232點，成交縮窄至2764億元，而全周跌近2000點。中美貿易戰憂慮困擾市場，本周港股或進一步受壓？

 

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