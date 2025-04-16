熊麗萍：恒指短期區間21100至21600點，現水平加注不值博

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／富途證券高級策略師 唐海汶

港股周二（15日）高開186點後，盤中曾低見21297點，其後走勢反覆，最終收市報21466點，升48點，連升6日，不過成交額縮至1850億元，大市長假期前悶市為主？又會在咩區間上落？

晶片股方面，美國商務部指已啟動調查半導體、藥品、藥品原料等相關進口，消息令中芯(00981)及華虹(01347)收跌4％及3％，晶片股仲係關稅敏感股咪跟太貼？

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