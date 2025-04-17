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伍禮賢：港股短期缺乏方向，料恒指於19600點至22600點上落

17/04/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　中國公布第一季經濟增長數字(GDP)及三頭馬車數據，當中GDP按年增5.4％，好過預期的增長5.2％，更保持到去年第四季的增幅。另外，三頭馬車數據分類表現均勝預期，種種數字反映甚麼？零售總額按年增近6％，反映早前的補貼計劃見成效？不過仍未反映關稅戰帶來的影響？

 

　　儘管中國公布的經濟增長及三頭馬車數據好過市場預期，不過仍不敵美國最新發布關稅戰措施，傳有意將對中國的關稅稅率提升至245％，拖累港股周三（16日）六連升斷纜，收市報21056點，跌409點，兩萬一關失而復得，成交額2199億元，關稅陰霾一日唔靜，大市都難有起色？

 

　　大行大摩一口氣勁削多家內銀股的目標價，前景未明？

 

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