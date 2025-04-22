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黃瑋傑：恒指下級支持20900點，失20450點則今輪反彈浪結束

22/04/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　恒指上周四(17日)高開後早段曾輕微倒跌，其後重拾升勢，最多升360點，高見21417點，收市升338點，報21395點，100天線（約21262點）最終失而復得，至於科指彈近2％。但假期前資金按兵不動，大市成交再次縮窄至不足2000億元。

 

　　港股上周技術走勢未算太弱，但向上動力不足，復活節假期間，若未有太多利好消息出現，尤其外圍貿易戰前景仍未明朗，現水平入市值博率都係不太高？假期後回來只宜輕裝上陣？以反覆上落格局為主？

 

　　五一黃金周將至，相關股份可考慮嗎？同程旅行(00780)以初始代價近25億元人民幣，向萬達酒店發展(00169)收購萬達酒店管理(香港)有限公司全部股權，對業務布局有幾大利好？

 

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