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熊麗萍：外圍關稅消息不宜跟太貼，港股需留意資金流入因情況

23/04/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股長假期後，繼續於100天線（約21281點）好淡爭持，最終成功守住100天線，收市升167點，報21562點，成交略見回升，有逾2500億元，短期內難擺脫上落市格局？美國財政部長貝森特指，與中國的關稅僵局不可持續，預計局勢將會緩和，中美貿易戰有望降溫？

 

　　比亞迪(01211)計劃每10股送紅股8股，另以資本公積金每10股轉增12股，變相將股份一拆三，每手價值將從近19萬元大幅下降至逾6萬元，入場門檻大降有望觸發新一輪股價升勢？現價有值博率嗎？

 

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