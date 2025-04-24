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林家亨：恒指短期行小漲慢回格局，重大阻力位22500點

24/04/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股周三（23日）高開逾500點，已重上兩萬二關，雖然盤中升幅曾縮至低見21862點，不過全日都維持到升勢，最終尾市升幅再度擴大，收升510點，報22072點，穩守兩萬二關，恒指更錄連續3日升勢，而中美關係有望好轉，反彈浪有無望再延續？阻力位睇邊？


　　天齊鋰業(09696)發盈喜，預期首季轉賺8200萬至1億2300萬元人民幣，而上年同期虧損近39億元，國內碳酸鋰價格是否已回穩？鋰業最壞情況已過去？

 

　　車股造好，比亞迪(01211)宣布以派紅股兼送新股「一拆三」，刺激股價收升近4％，有貨無貨的股民仲可以追入？應該趁除淨前定除淨後部署？曹操出行及奇瑞汽車有意於本港上市，那間車企前景更好？

 

 

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