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溫鋼城：恒指留意成交密集區兼頸線位22500點

25/04/2025

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　港股連升3日後，於周四（24日）有回吐，早上低開42點後，走勢反覆向下，最終收市報21909點，挫162點，成交額2047億元，是次回吐屬健康調整？有貨唔洗慌？

 

　　另外，有大行跟進了中移動(00941)，下調對其今年及明年的營業額預測，純利預測則不變，股價收市偏軟。不過亦見消息指美國強迫中國三大電訊商配合對中國政府的調查，消息對股價又會唔會有影響？

 

　　而大摩則跟進了外賣戰戰士之一的京東(09618)，並預料股價於未來30日高機率下跌八成，加上因外賣速遞業務的投資有所增加，料京東未來將下調業務指引，收跌6%，報124.2元，是次外賣戰中京東恐成贏面不大？

 

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