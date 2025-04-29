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黃瑋傑：恒指RSI及成交動力不足，若多次試22000點無功而回，5月回落壓力增

29/04/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　國家發改委副主任趙辰昕指，中國有豐富的政策儲備和充分的政策空間，大部分政策包括將在第二季落地，會議未有太多驚喜屬意料之內？期結前夕，港股未有明顯方向，恒指周一（28日）高開後曾倒跌162點，回落至20天線（約21801點）附近有支持，最終收市微跌8點，報21971點，全日高低波幅只有255點。黃金周假期將至，成交縮窄至近三個月新低，僅不足1700億元，假期前港股繼續窄幅上落？有機會繼續回補4月3日裂口頂部（約22600點）嗎？

 

　　中石化(00386)首季盈利139.7億元人民幣，按年跌25%，營業收入為7353.6億元，按年跌7%，中石化盈利下跌為意料之內？集團早前指，今年計劃資本支出1643億元，首季資本支出只有182.5億元，成本控制得宜可抵銷業務負面影響？

 

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