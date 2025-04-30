熊麗萍：港股短期較悶料於22000點徘徊，「五窮月」走勢未必太差

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股周二（29日）為期結日，走勢反覆向上，收市報22008點，升36點，重上兩萬二關，成交額1776億元。港股接下來將有多個假期，短期走勢難免較悶？支持位及阻力位又睇邊？

友邦(01299)最新公布首季業績中，新業務價值按年升近13％至接近15億美元，新業務價值利潤率亦增約3個百分點至57.5％，當中香港業務表現強勁，按年升16%，業績如何解讀？

滙控(00005)成上日升市領頭羊，今年首季業績中，稅前利潤按年減少25％至近95億美元，勝於市場預期，亦公布派股息10美仙，以及擬展開最多達30億美元的股份回購，股價收升3％，報88.35元，是次業績收貨？有貨無貨點追揸沽？

另外，中海油(00883)及中石油(00857)亦公布了首季業績，中海油按年少賺近8％，相反中石油則按年多賺，近期油價持續弱勢對兩間油企發展又有何影響？

內銀股亦出了業績，Conita亦會即場解讀！

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