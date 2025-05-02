溫鋼城：恒指短期料窄幅上落，22500點至22800點有三重阻力

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股周三（4月30日）表現反覆造好，因中國PMI遜預期，大市曾一度跌穿兩萬二關，惟其後倒升，最終收市報22119點，升111點，成交額2015億元，整個4月計算，恒指共跌1000點，科指更跌逾8％。港股接下來仍有假期，加上內地亦迎接五一黃金周，北水暫停，恒指短期走勢欠動力？股份也要Sell in May嗎？

港交所(00388)周三公布了首季業績，盈利按年增長37％至逾40億元，收入及其他收益則按年升近32％至逾68億元，創下歷來季度新高，股價績後升逾1％。另外，百勝中國(09987)在周三收市後公布了業績，截至3月底止首季淨利潤2.92億美元，按年增加1.7％，另派息0.24美元，兩份業績如何解讀？

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