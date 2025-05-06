黃瑋傑料恒指反彈未完，初步目標看22730點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

美國上周五（2日）公布的非農就業數據，4月新增17.7萬個，好過市場預期，而失業率則表現持平，數據公布後，巴克萊及高盛修訂對聯儲局減息時間的預測，由6月推遲至7月，息口走勢又會點行？目前經濟情況而言，聯儲局係咪未有好大減息的迫切性？

另外，市場上周憧憬中美關稅問題有望解決，恒指「五窮月」開局高開後曾倒跌61點，之後最多升逾400點，收市報22504點，升385點，創近一個月高，北水暫停下，大市成交只有1337億元，恒指假期後回來仍有動力向上嗎？目前突破尚欠消息、催化劑？

業績股方面，渣打(02888)首季列賬基準稅前溢利按年增10％至21.03億美元，勝預期，列賬基準溢利按年增11％，淨利息收入及非淨利息收入均增加7％，淨息差2.12％，較去年同期擴闊18個基點。股價曾升逾4％，升幅收市收窄至不足1％，利好消息已基本反映？

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