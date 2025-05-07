熊麗萍：港匯強非推升恒指主因，受惠國策短期目標睇23700點至23800點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股周二（6日）假期後復市，早上高開71點，其後因內地4月財新PMI差過預期，惟人民幣強勢，大市表現反覆向上，更創逾1個月高，最終收市報22662點，升158點，連升第4日，北水回歸下，成交增加至2133億元。港匯近期續強，金管局頻頻接貨，受惠重磅新股於本港上市，及企業派息需求等，港元走勢有望帶動恒指續向好？

科網股方面，美團(03690)上日升逾4％收市，更錄逾34億北水買入，外賣戰因素消化得七七八八？

家電股方面，招銀國際下調對海爾智家(06690)目標價22％至最新睇28.45元，並維持買入評級，早前該企公布的首季業績各方面指標均錄按年增長，不過面對中美之間的關稅戰，海爾智家會否受到牽連？前景又如何？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇