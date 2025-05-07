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熊麗萍：港匯強非推升恒指主因，受惠國策短期目標睇23700點至23800點

07/05/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股周二（6日）假期後復市，早上高開71點，其後因內地4月財新PMI差過預期，惟人民幣強勢，大市表現反覆向上，更創逾1個月高，最終收市報22662點，升158點，連升第4日，北水回歸下，成交增加至2133億元。港匯近期續強，金管局頻頻接貨，受惠重磅新股於本港上市，及企業派息需求等，港元走勢有望帶動恒指續向好？

 

　　科網股方面，美團(03690)上日升逾4％收市，更錄逾34億北水買入，外賣戰因素消化得七七八八？

 

　　家電股方面，招銀國際下調對海爾智家(06690)目標價22％至最新睇28.45元，並維持買入評級，早前該企公布的首季業績各方面指標均錄按年增長，不過面對中美之間的關稅戰，海爾智家會否受到牽連？前景又如何？

 

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