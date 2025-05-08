林家亨：港股料短期見頂機會大，恒指支持位22000點

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

人行出十招以穩住經濟，當中包括罕有同時降息降準，及供樓息降0.25厘，加上市場憧憬中美會談有望改善關係，港股周三（7日）裂口高開逾500點，即重上50天線，不過其後升勢愈縮愈有，更以全日低位收市，僅升29點，報22691點，兩萬三關得而復失。是次恒指點解有好消息都升唔起？有散戶高位出貨？

市場憧憬中美兩國傾返計，一眾出口股炒上，創科(00669)及申洲(02313)分別收市靠穩及升逾2％，呢啲股份可短炒一波？

另外，有消息指即將來港上市的寧德時代，最快5月會招股，亦有傳考慮只供較A股折讓少於10％幅度招股，呢隻股值得留子彈抽新股？

而吉利(00175)公布折讓近14％私有化美國上市的極氪，極氪(US.ZK)隔晚升逾11％，而對吉利股價又孰好孰壞？

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