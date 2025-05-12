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溫傑：中美貿易會談仍雖觀望聲明細節，料恒指23000點或有阻力

12/05/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　美國及英國達成關稅協議，港股上周五（9日）表現反覆，收市時報22867點，升91點，連升第7天，總計全周則升363點，亦已連升4周，惟近日成交淡靜。中美代表結束一連兩日會談，雙方指會談取得實質性進展，港股有望靠關稅戰消息突破悶局嗎？


 
　　寧德時代招股，發行近1.18億股H股，每股H股發行價最多263元，集資額最多逾310億元，當中90％用作推進匈牙利項目建設，寧德時代IPO抽得過嗎？

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2025 09:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2025 09:35
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