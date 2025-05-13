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黃瑋傑：恒指現V型走勢，初步反彈目標及支持位分別為23900及23200點

13/05/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　中美經貿會談聯合聲明公布後，港股升幅最多擴大至逾800點，收報23549，升681點，大市成交3224億元，周一（12日）升幅是否已反映貿易聲明利好因素？現價入市值博率有多高？

 

　　另外據《華爾街日報》報道，蘋果計劃上調秋季新公布iPhone的售價，以配合新功能和新設計作為漲價理由，而避談關稅戰因素。早前受關稅消息拖累的舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)，今輪反彈目標價位在那裏？

 

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