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熊麗萍：關稅消息仍有不確定性，留意港股本周科企業績

14/05/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　中美談判破冰超預期，惟獲利盤湧現下，令港股周二（13日）受壓，尾市跌幅一度擴大至近480點，最終收跌441點，報23108點，大市成交近2200億。另外，人民幣兌一美元中間價升破7.2關，創4月7日以來逾一個月新高，如何判斷後市走勢？中美元首有望於本周通話，可憧憬有更多好消息釋出？

 

　　科技股中，京東(09618)將率先放榜，首季經調整淨利潤按年增長逾43％至逾127億元人民幣，經調整EBITDA按年升27％，均勝預期，業績公布後，ADR比本港上日收市價急升約6％，業績有驚喜？

 

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