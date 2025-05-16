  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

溫鋼城料港股短期於22800至23700點窄幅上落機會大

16/05/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股周四（15日）輕微高開後表現反覆，最多跌超過近270點，最終收報23453點，回吐187點，大市連續四日企穩於23000點樓上，大市成交約2000億元，資金未見太積極追貨，利好消息消化左一輪後，後市或回復區間上落悶局？

 

　　阿里巴巴(09988)第四季經調整純利298.47億元人民幣，按年增22％，遜於市場預期，收入亦不及預期，按年增長6.57％ 至只有約2364億元，ADR跌逾6％，「死因」何在？又會如何影響大市表現？另外亦會拆解網易(09999)首季經調整盈利112.37億元，按年多賺32％，勝預期，下季前景可繼續看好嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

 

【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03893

易緯集團

0.128

異動股

01413

鑄帝控股

0.080

異動股

08193

亞太金融投資

0.247

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03893 易緯集團
  • 0.128
  • 01413 鑄帝控股
  • 0.080
  • 08193 亞太金融投資
  • 0.247
  • 02388 中銀香港
  • 33.100
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.058
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.400
  • 目標︰$150.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.700
  • 目標︰$220.00
  • 02510 德翔海運
  • 7.370
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 63.200
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 508.000
  • 目標︰$550.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.400
  • 00700 騰訊控股
  • 508.000
  • 00005 滙豐控股
  • 91.100
  • 00001 長和
  • 45.250
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.000
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 508.000
  • 目標︰$620.00
  • 01208 五礦資源
  • 2.480
  • 目標︰$3.00
  • 01316 耐世特
  • 6.280
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/05/2025 16:13  阿里累恒指收跌108點報23345，全周升477點連漲五星期

16/05/2025 16:32  《本港經濟》首季按年增3.1%，政府維持全年預測2至3%不變

16/05/2025 16:16  《本港樓市》中原CCL按周升0.26%，樓價未破橫行悶局

16/05/2025 16:25  【數據前瞻】超高關稅衝擊，4月工業增加值增速料創五個月低

16/05/2025 16:00  《新股上市》海天味業傳通過港交所上市聆訊，擬籌78億元

16/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒２１億元，買建行沽騰訊

16/05/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】大和升網易惟削阿里目標，信証升零跑目標價五成

16/05/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８１４０，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

巴郡上季度清倉花旗減持美銀，部分持股資訊申保密新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指上升乏力走勢反覆偏淡 阿里回調至104元可吸新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科企業績 | 阿里績後急插，第四季業績「死因」何在？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

免費活動：康文署「非遺」考察活動明天起開放申請！大澳端午龍舟遊涌、蝦醬／麻雀牌／蒸籠製作技藝、舞獅舞麒麟
人氣文章

影視娛樂

康城影展2025名單｜舒淇《狂野時代》入選競賽，日片《Renoir》同步入圍，周潤發《英雄本色》重映！
人氣文章

玩樂 What’s On

免費入場！尖沙咀香港歷史博物館 展出秦始皇兵馬俑等 逾130套秦漢時期珍貴文物
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《雷霆特攻隊*》，MCU送院途中的奇蹟
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

第三者的愛情故事：愛一個人沒有錯！但愛錯一個人，就得承受後果
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

天橋上亮眼的時尚細節：撞色Piping滾邊設計，增添夏日休閒感 ！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
皮膚鬆弛是臟腑失調氣血失和警號，中醫針對3大證型內外同治，有效形神俱養抗衰老
人氣文章
血壓較高者，步速可調整為每分鐘100至120步，每日總量30至40分鐘，每周進行5至6天。 新文章
人氣文章
59歲郭富城初戀女友近況曝光：凍齡狀態，網民大讚優雅老去
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 16:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 16:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/05/2025 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/05/2025
巴郡上季度清倉花旗減持美銀，部分持股資訊申保密
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

狂人未棄高關稅，減債削支始正路

16/05/2025 08:07

關稅戰

高息定存 | 滙豐恒生減定存息，3個月最高2.4厘，7日10...

15/05/2025 16:26

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處