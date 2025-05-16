溫鋼城料港股短期於22800至23700點窄幅上落機會大

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股周四（15日）輕微高開後表現反覆，最多跌超過近270點，最終收報23453點，回吐187點，大市連續四日企穩於23000點樓上，大市成交約2000億元，資金未見太積極追貨，利好消息消化左一輪後，後市或回復區間上落悶局？

阿里巴巴(09988)第四季經調整純利298.47億元人民幣，按年增22％，遜於市場預期，收入亦不及預期，按年增長6.57％ 至只有約2364億元，ADR跌逾6％，「死因」何在？又會如何影響大市表現？另外亦會拆解網易(09999)首季經調整盈利112.37億元，按年多賺32％，勝預期，下季前景可繼續看好嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票