  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

溫傑：恒指有整固壓力，短線區間留意22800至23700點

19/05/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　阿里巴巴(09988)業績未如理想，加上A股跌勢加劇，港股上周五（16日）低開後，最多跌逾260點，低見23190點，全日高低波幅只有184點，最終收報23345點，跌108點，周末前交投轉趨淡靜，成交只有約1900億。大型科技股已陸續公布業績，重磅科網股業績後表現？市場亦已消化中美關稅戰消息，港股後市有機會進入調整期嗎？寧德時代(03750)超購逾百倍，本周上市將成市場焦點？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他恒指季檢股相關新聞：
恒指季檢 | 美的中通快遞染藍兼獲券商唱好，股價逆市造好仍可追入？
美的方洪波：小米目標三年內成大家電行業中國前三，美的要重視
《異動股》染藍中通升４％，美的升逾１％，遭剔出科指閱文挫６％
同源康醫藥（０２４１０）建議委朱向陽任非執董待批
【恒指季檢】科指加入比亞迪，剔除閱文，成分股數目維持３０隻
 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00899

中加國信

0.133

異動股

02800

盈富基金

23.540

異動股

01572

中國藝術金融

0.124

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00899 中加國信
  • 0.133
  • 02800 盈富基金
  • 23.400
  • 01572 中國藝術金融
  • 0.124
  • 00135 昆侖能源
  • 8.060
  • 02096 先聲藥業
  • 9.400
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 10.400
  • 目標︰$12.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.900
  • 目標︰$150.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 207.800
  • 目標︰$220.00
  • 02510 德翔海運
  • 7.260
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 62.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.900
  • 00700 騰訊控股
  • 515.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.450
  • 00005 滙豐控股
  • 91.500
  • 00388 香港交易所
  • 382.000
報章貼士
  • 00398 東方表行集團
  • 3.590
  • 目標︰--
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 6.750
  • 目標︰$7.20
  • 00992 聯想集團
  • 9.980
  • 目標︰$10.90
熱炒概念股
即時重點新聞

19/05/2025 15:05  《異動股》新世界三日累跌一成，未贖回永續債後關注會否延付債息

19/05/2025 12:28  中電首季香港售電量減少2.6%，宣派第一期中期息0.63元

19/05/2025 12:08  恒指半日跌114點報23230，阿里跌4%蘋概亦挫

19/05/2025 11:28  恒生(00011)精簡業務架構，高管人員編制減至10人

19/05/2025 11:24  匯森股份(02127)跌逾18%後停牌，待發內幕消息

19/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒９５億元，買建行沽盈富基金

19/05/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】網易獲多家大行升目標，大摩升兩大海運目標逾一成

19/05/2025 11:46  《財資快訊》美電升報７﹒８２０９，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

消息人士稱日產考慮關閉部分日本及海外工廠新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、網易、聯想、港銀及航運股最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生(00011)精簡業務架構，高管人員編制減至10人新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

中醫院開先河，問題是如何説服港人接受入院治療？
人氣文章

影視娛樂

5月中電影速遞│湯告魯斯《職業特工隊：最終清算》，1萬英尺高空搏鬥 梁朝偉《獵狐行動》封塵4年推出
人氣文章

智城物語．方展策

OpenAI備戰上市？轉型公益企業，背後竟藏IPO野心！與金主Microsoft展開股權博弈！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

母親節2025｜護膚主題酒店下午茶推薦！養生人參食材／抗氧化紅茶煥膚／瑞士矜貴品牌，逗媽媽開心！
人氣文章

Fashion

母親節2025：媽媽最愛大容量手袋推薦！Dior最新 IT Bag D-Journey、Valextra散發低調奢華之美
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

法國五月｜和居港法藉插畫家Christine Cappio的一場速寫香港對談：「如此美好的城市，怎能不提筆描繪？」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
37歲男子連玩過山車引發腦出血，醫生警示：這三類人不宜玩高速機動遊戲
人氣文章
57歲吳婉芳兒子製作母親節曲奇，超級凍齡狀態曝光，分享佛系保養5招，睡前堅持做1件事
人氣文章
脂肪肝 │ 41歲周奕瑋自爆患重度脂肪肝：2大早期先兆勿輕視，醫生教你4招逆轉病情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 16:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 16:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 16:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2025 16:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態19/05/2025
消息人士稱日產考慮關閉部分日本及海外工廠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處