溫傑：恒指有整固壓力，短線區間留意22800至23700點

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

阿里巴巴(09988)業績未如理想，加上A股跌勢加劇，港股上周五（16日）低開後，最多跌逾260點，低見23190點，全日高低波幅只有184點，最終收報23345點，跌108點，周末前交投轉趨淡靜，成交只有約1900億。大型科技股已陸續公布業績，重磅科網股業績後表現？市場亦已消化中美關稅戰消息，港股後市有機會進入調整期嗎？寧德時代(03750)超購逾百倍，本周上市將成市場焦點？

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