黃瑋傑：恒指23000點有支持，惟成交額減反映投資者觀望待變

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

內地4月社會消費零售額按年增5.1％，低過預期，錄近一年低，而工業增加值表現較好，按年增6.1％勝預期，數據是否已反映對等關稅衝擊？雖然最新公布內地4月份消費數據不算理想，但大市仍撐得住，周一（19日）收市只跌12點，報23332點，反映港股暫時沽壓力不算太大？





零跑汽車(09863)首季虧損收窄至1.3億元人民幣，收入逾100億元，按年增長1.87倍。反映扭虧時間表明朗化？可追入嗎？小米(01810)將於5月22日舉行戰略新品發布會，可否為股價帶來新的催化劑？小米是否已走出早前幾宗事故陰霾？

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