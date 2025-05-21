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熊麗萍：港股今年突破24800點機會大，再上可挑戰25000點

21/05/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地下調貸款市場報價利率(LPR)，港股終止三連跌，其後愈升愈有，最多升近380點，高位曾上23700點樓上，幾乎逼近上周四（15日）高位（約23710點），反彈浪下一級目標位看多少？


 
　　嗶哩嗶哩(09626)第一季虧損收窄至約910萬元人民幣，經調整淨利潤轉虧為盈，賺3億6200萬元，收入按年升逾23%至約70億元，當中，移動遊戲業務及廣告業務收入分別增加76％及20％，嗶哩嗶哩績前逆市跌近2％，業績有太大驚喜嗎？

 

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