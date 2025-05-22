林家亨：美國股債滙三殺對港股影響有限，恒指上24000點機會大

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

美國國債孳息率飆升及財政赤字憂慮拖累，美股三大指數周三（21日）全線重挫，道瓊斯工業平均指數單日大跌逾800點。加上美元持續疲軟，再現股債匯市三殺！恒指上日曾創近兩個月高位，而外圍市場重創，會否破壞港股反覆上升格局？

百度(09888)首季經調整盈利逾64億元，按年跌7.7％，總收入324.52億元，按年升3％，均勝市場預期，當中智能雲收入更增長42％，反映市場低估百度智能雲的潛長潛力？小鵬(09868)首季經調整淨虧損大幅收窄至4.26億元，總收入158億元，按年升1.41倍，季內汽車總交付量再創單季歷史新高，隔晚美股急升13％，港股升幅可跟隨嗎？

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