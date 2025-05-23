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溫鋼城：恒指支持兼關鍵位22800點，新股宜用移動止賺方式部署

23/05/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　美國隔晚（22日）已通過總統特朗普的稅改法案，對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧則警告，美債及財赤問題嚴重，不排除未來一至三年內會出現爆煲，美國經濟以至美股睇法不宜太樂觀？


 
　　因美國早前的20年期國債拍賣反映需求疲弱，加上市場擔心美國財赤問題加劇，美股受挫。而港股連升2日後，周四亦見回吐，收市報23544點，跌283點，成交1982億元。美股不生性，港股可唔可以獨善其身？支持位又睇邊？


 
　　小米(01810)周四晚舉行了發布會，當中發布了高性能SUV定位的小米YU7，以及對標蘋果的晶片–玄戒O1，當中又有何亮點？


 
　　聯想(00992)上個財季純利按年大跌64％，主要受衍生品虧損及手提電腦市場價格壓力影響，股價績後隨即愈插愈多，上日收市跌逾5％，報9.57元。聯想盈利表現走樣，但係營收連續四個季度實現兩位數增長，而且有數據指聯想今年首季出貨量不俗，市場反應係唔係過咗火？

 

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