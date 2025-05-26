曾永堅：恒指短期續行上落市介乎22800至24200點，可留意AI、IP相關及高息股份

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

隔晚美股個別發展，而港股周五（23日）高開13點，走勢反覆，最終收市報23601點，升56點，全日成交2036億銀，總結上周則升256點，已連升6星期。不過全日高低波幅僅逾200點，短期市況行上落格局為主？可以點樣悶市尋寶？





另外，同程(00780)公布了首季業績，純利按年多賺逾68％至6.69億元人民幣，而經調整溢利則按年升41％至7.88億元人民幣，整體業績收貨？業績反映曬近期假日出行的利好因素未？





1個月的香港銀行同業拆息(HIBOR)上周五曾降至約0.589厘水平，連跌6日之餘，更屢創近3年低位，地產股或因此受惠，揀買REITs股定本地地產股較佳？即將公布業績的領展(00823)會係不錯的選擇嗎？

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