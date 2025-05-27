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黃瑋傑：恒指兩萬四阻力大或回試20天及50天線，本周留意外圍經濟數據

27/05/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　雖人民幣強勢，不過港股連升6周後，周一（26日）仍要跌，早上低開95點後，走勢全日向下，最終收市跌318點，收報23282點，成交額2235億銀。恒指已失守10天線（約23480點），再往下睇咩位有支持？


 
　　美團(03690)上日收市後公布了業績，首季盈利按年增逾87％至100.57億元人民幣，好過市場預期，而經調整溢利亦升46％至逾109億元人民幣，業績有冇亮點？不過上日股價績前跌逾5％收市，有消息指監管部門約談美團有關外賣競爭，人民日報早前發表評論文章指「內捲」浪費社會資源，但要在行內突圍而出，「內捲」係咪在所難免？


 
　　車股上日受壓，有指比亞迪(01211)推出促銷活動，當中減價幅度達34％，而股價則跌8％收市，更成為跌市元兇。消息亦令其他車股及汽車相關股向下，上市不久的寧德時代(03750)亦跌逾2％收市。是次減價潮恐怕蔓延至其他車企？

 

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