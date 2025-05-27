黃瑋傑：恒指兩萬四阻力大或回試20天及50天線，本周留意外圍經濟數據

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

雖人民幣強勢，不過港股連升6周後，周一（26日）仍要跌，早上低開95點後，走勢全日向下，最終收市跌318點，收報23282點，成交額2235億銀。恒指已失守10天線（約23480點），再往下睇咩位有支持？





美團(03690)上日收市後公布了業績，首季盈利按年增逾87％至100.57億元人民幣，好過市場預期，而經調整溢利亦升46％至逾109億元人民幣，業績有冇亮點？不過上日股價績前跌逾5％收市，有消息指監管部門約談美團有關外賣競爭，人民日報早前發表評論文章指「內捲」浪費社會資源，但要在行內突圍而出，「內捲」係咪在所難免？





車股上日受壓，有指比亞迪(01211)推出促銷活動，當中減價幅度達34％，而股價則跌8％收市，更成為跌市元兇。消息亦令其他車股及汽車相關股向下，上市不久的寧德時代(03750)亦跌逾2％收市。是次減價潮恐怕蔓延至其他車企？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他美團相關新聞：

美團 | 季績勝預期惟競爭加劇指引黯淡，大行齊削目標，股價曾再插半成未宜撈？

大行報告 | 美團績後大行鬥降目標價，最熊麥格理看$115

美團 | FOCUS | 高薪騎手VS內捲困局，規範「零工經濟」啟幕

《外資精點》大行齊降美團目標價，憂外賣競爭加劇及海外擴張影響

《外資精點》大摩削美團目標價兩成至160元，短期利潤有壓力

美團加入618電商大戰，每人派618元消費券外賣閃購均適用

美團王興：不惜一切代價打贏外賣戰

其他汽車股相關新聞：

比亞迪再掀減價戰連日下挫，大行憂競爭加劇，車股應如何部署？

【車企血戰】車企價格戰擠壓上游企業利潤，業內憂陷質量安全問題

《車企血戰》傳商務部與比亞迪等車企討論「零公里」二手車等問題

《Ａ股焦點》首４月汽車業利潤降５％，車股齊軟，比亞迪Ａ跌２％





【你點睇？】舊灣仔警署改建為國際調解院總部，近60國及20個國際組織參與，你認為這能否有效提升香港的國際影響力？► 立即投票