伍禮賢：小米業績佳兼管理層對前景樂觀，惟手機業務毛利率微跌

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

港股周二（27日）窄幅上落，徘徊於10天線（約23509點）及20天線（約23067點）之間，最終收報23381點，升近百點，成交維持於2千億元樓上。大市短線繼續處於回調整固格局？可趁機會收集優質股？據彭博報導，傳港交所(00388)計劃最早於2026年上半年推出零日期權合約，可複製美國衍生品市場成功之處？



小米(01810)首季經調整淨利潤近107億元，按年增64％，收入按年增逾47%至1113億元，均勝預期。小米管理層更形容，今次只是高速增長的開端，前景一片樂觀，股價可更上一層樓？

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