郭思治：恒指支持位睇50天線（約22750點），科網股短期宜炒波幅

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

美國總統特朗普發動的關稅戰，早前遭美國貿易法庭裁定全球關稅違法，兼頒發禁制令，不過僅一日的時間，美國上訴法院隔晚接納華府上訴，並暫緩了禁制令，不過隔晚美股仍反覆向好。





而港股周四（29日）為期結日表現向上，全日反覆收升315點，報23573點，成交額2268億元，不過港股已接近業績期尾聲，短期欠催化劑？區間睇邊到？





另外，新勢力之一的理想(02015)公布了業績，經調整淨利潤為10.2億元人民幣，按年跌約20％，不過隔晚美股理想(US.LI)收升2％，業績點睇？而展望第二季，車輛交付量料為12.3萬至12.8萬輛，按年增長13％至近18％，收入額料為325億至338億元人民幣，其增長動力要視乎咩因素？收入方面，怕唔怕會受近日減價戰消息影響？

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