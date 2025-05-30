  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

郭思治：恒指支持位睇50天線（約22750點），科網股短期宜炒波幅

30/05/2025

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　美國總統特朗普發動的關稅戰，早前遭美國貿易法庭裁定全球關稅違法，兼頒發禁制令，不過僅一日的時間，美國上訴法院隔晚接納華府上訴，並暫緩了禁制令，不過隔晚美股仍反覆向好。


 
　　而港股周四（29日）為期結日表現向上，全日反覆收升315點，報23573點，成交額2268億元，不過港股已接近業績期尾聲，短期欠催化劑？區間睇邊到？


 
　　另外，新勢力之一的理想(02015)公布了業績，經調整淨利潤為10.2億元人民幣，按年跌約20％，不過隔晚美股理想(US.LI)收升2％，業績點睇？而展望第二季，車輛交付量料為12.3萬至12.8萬輛，按年增長13％至近18％，收入額料為325億至338億元人民幣，其增長動力要視乎咩因素？收入方面，怕唔怕會受近日減價戰消息影響？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【你點睇？】舊灣仔警署改建為國際調解院總部，近60國及20個國際組織參與，你認為這能否有效提升香港的國際影響力？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

45.750

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

113.200

異動股

00017

新世界發展

4.810

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 45.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.100
  • 00017 新世界發展
  • 4.810
  • 01057 浙江世寶
  • 5.100
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 76.650
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 31.800
  • 目標︰$40.00
  • 02380 中國電力
  • 3.210
  • 目標︰$3.50
  • 03750 寧德時代
  • 303.400
  • 目標︰--
  • 00780 同程旅行
  • 22.150
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 191.800
  • 目標︰$210.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.100
  • 00700 騰訊控股
  • 498.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 389.400
  • 00001 長和
  • 43.650
  • 00388 香港交易所
  • 394.600
報章貼士
  • 01477 歐康維視生物－Ｂ
  • 7.580
  • 目標︰$8.00
  • 00669 創科實業
  • 87.100
  • 目標︰$112.00
  • 06088 FIT HON TENG
  • 2.040
  • 目標︰$2.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/05/2025 12:45  《午市前瞻》恒指次季上望二萬五，理想增程電車優勢大惟出海存憂

30/05/2025 12:07  恒指半日跌348點報23224，康師傅、比亞迪電子齊挫半成

30/05/2025 11:25  【關稅戰】又一家聯邦法院出手！特朗普關稅再遭司法挑戰

30/05/2025 11:01  《陸家嘴論壇》上海市委：重大金融政策將在下月陸家嘴論壇發布

30/05/2025 10:20  《異動股》舜宇跌5%出口股吐，美國法院暫緩禁制關稅

30/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒８２億元，買美團沽中芯

30/05/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期仍獲升目標，摩通唱好中通及航運股

30/05/2025 11:45  《財資快訊》美電跌報７﹒８４０１，九個月拆息較上日跌５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

利得稅 | 黃俊碩：設立跨國企業最低利得率，共建更公平稅制新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

關稅戰 | FOCUS | 關稅大棒死而復生，驢象司法戰不利美元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指次季上望二萬五 理想增程電車優勢大惟出海存憂新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

IKEA 6月五大榴槤甜品︰貓山王榴槤球只售$6，榴槤斑蘭糯米糍$19及新推三款D24榴槤蛋糕系列
人氣文章

飛常談．鄧飛

不要忽略了印巴衝突中的網絡戰
人氣文章

影視娛樂

6月Netflix片單：魷魚遊戲最終章、蘇志燮新劇《無赦之仇》；Disney+重溫《職業特工》系列電影
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

有幸看過，有海運的香港
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

護膚花語新解：蠟菊抗老化、牡丹淡班美白！L’Occitane、Chantecaille的花系護膚好物推介
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

LUSH誕生30周年：從擴香浴油到香氛蠟燭，鎂鹽按摩芭以外的私心推介！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肺腺癌 │ 47歲田蕊妮肺腺癌康復半年，大曬全家福最新狀態曝光
人氣文章
神奇降溫魔法！清爽解悶熱素食食譜：馬蹄蘆筍蔬菜碗
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2025 15:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2025 15:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2025 15:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/05/2025 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/05/2025
利得稅 | 黃俊碩：設立跨國企業最低利得率，共建更公平稅制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美國上訴法院暫緩執行貿易法庭關稅判決，至下月9日

30/05/2025 09:32

關稅戰

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

30/05/2025 08:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處