熊麗萍：市場對後市信心增強，惟港股短期24000點阻力大

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

北水回歸港股，加上憧憬中美元首最快本周通電話，恒指周二（3日）高開後最多升378點，並以近全日高位收市，報23512點，升354點，收復10天線（23442）及20天線（23343），惟後市上升空間有限？





中國平安(02318)據報尋求發行零息可換股債券（CB）集資118億元，平保理應沒有太大資金或還款壓力，發CB有何考慮？中國工信部等5部委聯合啟動2025年新能源汽車下鄉活動，並發布《2025年新能源下鄉車型目錄》共納入124款車型，比亞迪、新勢力「蔚小理」及Tesla等均有上榜，可助推動新能源車於二三線城市的滲透率、解決庫存積壓問題？





本港近日拆息低企，定存無肉食，內銀股繼續有資金追捧，普遍升幅介乎2％至3％。準備踏入下半年，中美貿易摩擦繼續不明朗，內地再推出降準、減息等措施機會大？內銀股下半年可繼續看高一線？

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