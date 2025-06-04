  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

熊麗萍：市場對後市信心增強，惟港股短期24000點阻力大

04/06/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　北水回歸港股，加上憧憬中美元首最快本周通電話，恒指周二（3日）高開後最多升378點，並以近全日高位收市，報23512點，升354點，收復10天線（23442）及20天線（23343），惟後市上升空間有限？


 
　　中國平安(02318)據報尋求發行零息可換股債券（CB）集資118億元，平保理應沒有太大資金或還款壓力，發CB有何考慮？中國工信部等5部委聯合啟動2025年新能源汽車下鄉活動，並發布《2025年新能源下鄉車型目錄》共納入124款車型，比亞迪、新勢力「蔚小理」及Tesla等均有上榜，可助推動新能源車於二三線城市的滲透率、解決庫存積壓問題？


 
　　本港近日拆息低企，定存無肉食，內銀股繼續有資金追捧，普遍升幅介乎2％至3％。準備踏入下半年，中美貿易摩擦繼續不明朗，內地再推出降準、減息等措施機會大？內銀股下半年可繼續看高一線？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他平保相關新聞：
平保 | 擬發可轉換債抽水逾百億，股價逆市下跌，寧吼其他內險股？
《異動股》中國平安跌1%，擬發近118億元零息可轉換債
中國平安擬發行117.65億港元2030年到期零息可轉換債

《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00017

新世界發展

4.550

異動股

09896

名創優品

35.200

異動股

01288

農業銀行

5.250

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00017 新世界發展
  • 4.530
  • 09896 名創優品
  • 35.200
  • 01288 農業銀行
  • 5.240
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.300
  • 02080 奧克斯國際
  • 0.255
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 199.000
  • 目標︰$207.00
  • 02209 喆麗控股
  • 4.970
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 51.250
  • 目標︰$55.00
  • 01336 新華保險
  • 34.400
  • 目標︰$40.00
  • 02380 中國電力
  • 3.200
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 114.300
  • 00388 香港交易所
  • 402.200
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.300
  • 00005 滙豐控股
  • 93.050
報章貼士
  • 02276 康耐特光學
  • 35.250
  • 目標︰--
  • 03328 交通銀行
  • 7.010
  • 目標︰$8.00
  • 01696 復銳醫療科技
  • 4.960
  • 目標︰$5.10
熱炒概念股
即時重點新聞

04/06/2025 15:19  九龍灣MegaBox嘉禾戲院租約期滿，6月9日結業

04/06/2025 14:57  《異動股》名創優品升半成，據報旗下TOP TOY擬赴港IPO

04/06/2025 13:45  《異動股》美團升4%，618首周消費數據佳北水持續追捧

04/06/2025 12:45  《午市前瞻》恒指本月或挑戰今年高，中廣核礦業急升估值不便宜

04/06/2025 12:06  恒指半日倒升168點報23680，藥股炒作，美團升4%跑出

04/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒０５億元，買美團沽盈富基金

04/06/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】蔚來績後被麥格理削目標價，高盛升理想目標一成

04/06/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８４５６，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

核電 | FOCUS | 科技巨頭下注「核躍進」，終極能源解放仍看聚變新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股 | 周六福珠寶通過港IPO上市聆訊，集資擴大銷售網絡新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》港匯就快見弱方，奇就奇在有港銀同金管局拆錢！新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | PAObank推港元定存優惠，一個月定存16厘息 2
人氣文章

著數速遞

6 月搭九巴過海線每日最多回贈 $10車資，小童／長者／樂悠咭亦有優惠，常見問題及著數詳情
人氣文章

Shopping What’s On

一連5日維園市集 北京同仁堂指定產品買一送一！提供中醫義診、現場示範安宮牛黃丸搓丸技藝
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

今期流行「高潮針」！提升高潮機率、童顏美白樣樣齊？原理是甚麼？想達至性福，從體位入手！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

隱藏於鰂魚涌的米芝蓮推介法國菜！諾曼底扇貝他他、魚子醬皇帝蟹肉撻、M9+和牛西冷，法式精緻糅合歐亞情懷
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

真正香港製造！本土三方聯乘推限量利工民裇套裝：跨時空發掘亨利恤的可塑性
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠 │ 31歲IU自創「1分鐘快速入眠法」，醫生認證有效尤其適合高壓族
人氣文章
直腸癌 │ TVB御用惡人54歲患三期直腸癌，積極抗癌復工籌手術費新文章
人氣文章
最強抗氧化物質之一：每日多酚攝取推薦量，營養師推薦10款高多酚食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2025 16:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2025 16:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2025 16:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/06/2025 16:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS04/06/2025
核電 | FOCUS | 科技巨頭下注「核躍進」，終極能源解放仍看聚變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美防長獅城撥火，烏克蘭偷襲遠東

04/06/2025 12:56

大國博弈

關稅戰 | 白宮稱特朗普於周二簽署行政命令，上調鋼鋁稅至50...

04/06/2025 10:12

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處