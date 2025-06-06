溫鋼城料港股下周有機會調整但相信幅度有限

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

中美元首自特朗普正式展開第二個任期後首次直接對話，國家主席習近平指，美方應撤銷對中國實施的消極舉措，特朗普指願意同中方共同努力落實日內瓦會談協議，這通電話對於緩和中美貿易紛爭起多大作用？港股連升三個交易日，惟受制於5月高位23917點，目前只欠東風、區間上落靜待利好消息進一步突破？





美團(03690)為北水近期愛股，消息面上美團閃購618首周期50餘類商品成交額，相比去年同期增長超過1倍，股價連升3日累計升幅逾6％，是否只是技術性反彈？另外，一眾新消費股回調，市場反而轉炒走勢落後的蘋概股，惟蘋果公司今年以來股價受壓，相關股份反彈趨勢難持續？

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