溫傑：恒指24000點有小雙頂，企穩難度大

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

繼上周中美元首通話後，中美繼續推進談判，經貿磋商機制首次會議將於周一（9日）在英國倫敦展開，美國總統特朗普指，這次會晤應該會非常順利，市場對會談結果有憧憬？可以助港股突破？

美國5月非農業職位增幅放緩至13.9萬個，但勝預期，料聯儲局減息時間表再拖後？本周亦將有多項經濟數據出爐，中美均會公布5月份通脹數據，料關稅戰影響將會逐步浮現？

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