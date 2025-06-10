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黃瑋傑：港股上方看24874點，支持位約10天及20天線，續留意中美談判進展

10/06/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　內地上日（9日）公布了多項數據，當中5月全國居民消費價格(CPI)按年降0.1％，更是連續4個月出現通縮，而工業生產者出廠價格指數(PPI)方面，按年跌3.3％，創22個月以來最大跌幅，短期仍要面對通縮壓力？

 

　　另外，以美元計價5月份進出口數據則差過孖屐預期，不過中美的關稅戰仍處於暫緩階段，下個月會否有明顯的「對美搶出口」效應？另外，內地對東盟出口按年增長逾12％，有否抵銷美國出口限制影響？

 

　　至於港股方面，市場憧憬中美兩國在倫敦會談取得進展，上日高開185點後走勢持續向上，最終以全日高位收市，報24181點，升388點，創2個半月高位，恒指整固期已七七八八有望向上衝？下站目標又睇邊？

 

　　另外，有消息指京東(09618)正大力佈局酒旅市場，更指有意以高薪從飛豬、同程、攜程等平台搶人才，行內內捲戰或蔓延至出行相關板塊？

 

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