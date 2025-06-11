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熊麗萍：港股短期上落格局為主，留意大市成交金額

11/06/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（10日）表現反覆，高開49點後曾升115點，最高見過24296點，但其後走勢反覆回落，最終收市報24162點，跌18點，成交2503億元。中美談判仍未結束，恒指仍有憧憬向上的空間？


 
　　美團(03690)在AI方面有新進展，上日公布推出AI編程智能體產品-NoCode，指新手也能透過其聊天而製作網站及圖片等，有冇睇頭？


 
　　泡泡瑪特(09992)又再創新高，盤中曾高見262元，收市時升幅稍收窄，收報258.8元，升3％。內地最近有銀行推出存款送LABUBU盲盒，但其被金融監管機構叫停並指不合規，會否變相令更多人轉而繼續向泡泡瑪特「課金」？寧德時代(03750)上日收市跌穿300元大關，跌近1％，有貨點部署？ 

 

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