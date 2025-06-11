熊麗萍：港股短期上落格局為主，留意大市成交金額

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股上日（10日）表現反覆，高開49點後曾升115點，最高見過24296點，但其後走勢反覆回落，最終收市報24162點，跌18點，成交2503億元。中美談判仍未結束，恒指仍有憧憬向上的空間？





美團(03690)在AI方面有新進展，上日公布推出AI編程智能體產品-NoCode，指新手也能透過其聊天而製作網站及圖片等，有冇睇頭？





泡泡瑪特(09992)又再創新高，盤中曾高見262元，收市時升幅稍收窄，收報258.8元，升3％。內地最近有銀行推出存款送LABUBU盲盒，但其被金融監管機構叫停並指不合規，會否變相令更多人轉而繼續向泡泡瑪特「課金」？寧德時代(03750)上日收市跌穿300元大關，跌近1％，有貨點部署？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇