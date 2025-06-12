林家亨：恒指回調屬正常，短期有機會下試23700點，本月挑戰前頂（24874點）機會微

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

中美經貿磋商機制會議雙方原則上達成框架協議。美國總統特朗普發帖文指美中已完成制訂貿易協議，一旦落實，美國將對華徵收55％，關稅中國對美則是10％，稅率方面對市場來說驚喜不大？美國5月核心CPI按年、按月升幅均遜預期，當中按月增幅連續4個月低過預期，當中關稅的影響是否已反映？恒指周三（11日）高位曾見24439點，不過由4月低位（19260點）計，已累計升約5100點，短期不排除要抖下氣？





臨近半年結，多隻新股排隊趕上尾班車，當中曹操出行最大股東為吉利集團董事長李書福，亦獲得母公司吉利在營運上的支援，去年虧損收窄至12.46億元人民幣，值得抽嗎？新能源車股普遍造好，多家車企陸續發聲明承諾對供應商的支付帳期統一縮減至60天內，惟車企現金流是否足夠應對？車企減價戰布望告一段落？

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