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溫鋼城：恒指阻力24500點至25000點，料A股會較港股更受惠「H+A」機遇

13/06/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　市場觀望中美之間的經貿談判進展，港股周四（12日）表現全日向下，收市跌331點，報24035點，現階段恒指阻力位睇邊？下周美聯儲局亦會進行議息，加上內地將舉行陸家嘴論壇，以上因素亦不容忽視？另外，內地官媒早前公布了相關文章指，容許香港上市的粵港澳大灣區企業到深交所上市，料在港上市的約220間企業或迎來「H+A」機遇，此舉有利整個中港市場氣氛？


 
　　有消息指，中國給予美國車廠及製造商只有6個月的稀土出口許可，稀土股急瀉，中國稀土(00769)曾跌最多16％，今次炒作已完？有貨要把握離場逃生門？


 
　　彭博指阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團計劃將在香港及新加坡申請穩定幣牌照，雲峰金融(00376)急飆，穩定幣概念股會否成新熱炒板塊？

 

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