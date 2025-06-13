溫鋼城：恒指阻力24500點至25000點，料A股會較港股更受惠「H+A」機遇

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

市場觀望中美之間的經貿談判進展，港股周四（12日）表現全日向下，收市跌331點，報24035點，現階段恒指阻力位睇邊？下周美聯儲局亦會進行議息，加上內地將舉行陸家嘴論壇，以上因素亦不容忽視？另外，內地官媒早前公布了相關文章指，容許香港上市的粵港澳大灣區企業到深交所上市，料在港上市的約220間企業或迎來「H+A」機遇，此舉有利整個中港市場氣氛？





有消息指，中國給予美國車廠及製造商只有6個月的稀土出口許可，稀土股急瀉，中國稀土(00769)曾跌最多16％，今次炒作已完？有貨要把握離場逃生門？





彭博指阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團計劃將在香港及新加坡申請穩定幣牌照，雲峰金融(00376)急飆，穩定幣概念股會否成新熱炒板塊？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情