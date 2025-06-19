林家亨：恒指區間23200點至23700點，陸家嘴論壇料未必能為大市帶來驚喜

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

美國聯儲局宣布維持利率不變，為連續第4次按兵不動，主席鮑威爾會後在記者會稱，料未來可見加徵關稅對通脹的影響，利率點陣圖仍預計今年底將前減息2次，有條件做嗎？





上海陸家嘴論壇於周三（18日）早上開幕，人行開幕時公布了8項金融開放措施，但未有為港股帶來動力，低開120點後，走勢全日向下，最終收市報23710點，跌269點，連跌2日，成交1819億銀，反映投資者未有太大入場意欲？





生科醫藥股近期備受市場追捧，當中屬藍籌之一的中生製藥(01177)雖周三收市偏軟兼錄4日連跌，但年內已錄近57％的升幅，可繼續留意嗎？

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