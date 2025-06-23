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溫傑：留意中東局勢會否進一步惡化，料50天線（22936點）附近有支持

23/06/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　美國攻擊伊朗三個核設施，美國總統特朗普發文指伊朗的關鍵核濃縮設施已被徹底摧毀。另據報伊朗國會通過封鎖霍爾木茲海峽，正等待安全部門最後決定。中東局勢進一步升級，短期將限制港股反彈幅度？

 

　　《人民日報》發表題為盲卡盲盒哪能「無拘無束」文章，指出未成年人沈迷問題，文章雖然未有點名任何企業，但引述專家建議一併完善「盲卡盲盒」出台嚴格的規章制度，進一步細化盲卡、盲盒監管規則，監管風險需要擔心嗎？泡泡瑪特(09992)全周累跌逾12%，可低撈嗎？

 

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