  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

黃瑋傑：外圍逆風因素減少料港股格局易升難跌

24/06/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　美國總統特朗普指，現在是時候達致和平，又宣布以色列及伊朗達成全面停火協議，港股周一（23日）先低後高，收報23689點，升158點，中東局勢有大進展，有望刺激恒指再向上？


 
　　美團(03690)最新宣布將全面拓展即時零售業務，包括進一步拓展閃購業務品類、門店和閃電倉，美團優選退出部分虧損區域，繼續探索「次日達+自提」模式，亦將積極開拓海外市場。美團「美團閃購」相比阿里巴巴(09988)「淘寶閃購」及京東(09618)「自營秒送」電商業務又有沒有獨特優勢？鬥到你死我活最終亦離不開以本傷人？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他小米相關新聞：
小米 | 預告周四發布YU7獲券商唱好，股價連日造好仍可追入？
大行報告 | 阿里、美團、京東、小米、泡泡瑪特及三桶油最新評級/目標價
雷軍：小米YU7共九種顏色，目標挑戰特斯拉Model Y
【車企血戰】汽車經銷商會籲車企優化政策，返利兌現期縮至30天

 

其他阿里/美團相關新聞：
阿里擬打造大消費平台，美團全面拓展即時零售，股價卻彈唔起未屆吸納時？
柬埔寨加華銀行與淘寶建立戰略合作夥伴關係，提升消費者網購體驗
凱基上調今年恒指目標價至２５５００點，看好６板塊，推薦１３股
《外資精點》大摩：美團縮減美團優選業務規模屬正面
【ＡＩ】阿里雲和通義大模型助力泡泡瑪特快速拓展海外市場
《外資精點》花旗︰阿里巴巴擬整合餓了麼及飛豬業務，評級買入

 

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

12.160

異動股

01810

小米集團－Ｗ

56.900

異動股

06928

萬馬控股

0.300

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,067.71
    +485.93 (+1.141%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,094.45
    +69.28 (+1.150%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,934.24
    +303.26 (+1.545%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升50.671
變動率︰+5.733%
較港股︰+1.44%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升418.400
變動率︰+4.510%
較港股︰+0.87%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升71.297
變動率︰+3.770%
較港股︰+0.63%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升95.337
變動率︰+3.046%
較港股︰+1.31%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升28.880
變動率︰+4.866%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升106.830
變動率︰+4.787%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.045
變動率︰+4.692%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升20.690
變動率︰+3.918%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升343.850
變動率︰+11.788%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升91.710
變動率︰+7.590%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升22.565
變動率︰+6.488%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升137.463
變動率︰+6.083%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2025 14:05 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/06/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2025 14:05 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 12.160
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.900
  • 06928 萬馬控股
  • 0.300
  • 02329 國瑞健康
  • 0.064
  • 00700 騰訊控股
  • 509.500
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 19.260
  • 目標︰$20.70
  • 02592 --
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.130
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 34.050
  • 目標︰$44.00
  • 02508 聖貝拉
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.700
  • 00700 騰訊控股
  • 509.500
  • 02318 中國平安
  • 49.950
  • 00388 香港交易所
  • 414.800
  • 00005 滙豐控股
  • 94.100
報章貼士
  • 01347 華虹半導體
  • 34.050
  • 目標︰$39.00
  • 02633 雅各臣科研製藥
  • 1.710
  • 目標︰$1.90
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.600
  • 目標︰$80.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/06/2025 16:58  《盤後部署》以伊停火恒指急上二萬四，中海油跟跌不跟升股價落後

24/06/2025 19:03  螞蟻減持眾安在綫套現6.5億元，螞蟻：不影響業務合作

24/06/2025 18:00  維他奶：今年無減價計劃，回購股份助提升股東回報

24/06/2025 18:35  《新股上市》曹操出行暗盤潛水逾14%，每手蝕594元

24/06/2025 18:35  《新股上市》香江電器暗盤潛水近5%，每手蝕140元

24/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒８９億元，買美團沽小米

24/06/2025 08:27  【大行炒Ｄ乜】麥格理升京東美團降阿里目標，大和升小米目標一成

24/06/2025 16:26  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 張一鳴成中國首富，十多地換車國補暫停，股匯齊揚新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里擬打造大消費平台，美團全面拓展即時零售，股價卻彈唔起未屆吸納時？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國議息 | 聯儲局理事沃勒釋放減息信號，最快或於7月決定新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

88歲唐佳墮樓離世，雪妮患胰臟癌癡情盼一同離去，事故前計劃辧理遺囑
人氣文章

著數速遞

著數優惠︱手機八達通消費回贈高達5%、自動增值服務+迎新優惠解鎖$200增值額
人氣文章

Shopping What’s On

雅芳婷年度開倉：全場貨品低至2折，購指定商品享半價加購床褥
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《搖籃凡世》：棄嬰與墮胎 —— 女性在社會保守主義下的悲歌
人氣文章

Fashion

小眾品牌是時尚新指標？韓國大熱STAND OIL、西班牙Olend登港，6大必收手袋款式推薦！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門倫敦人名匯星廚四手饗宴！魚子醬海膽凍、生焗黃皮老虎斑、潮州三十年老菜脯飯，經典粵菜滋味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長短腳問題︱調整盤骨傾斜︰利用硬帶或毛巾，兩大簡易訓練強化盤骨及臗部
人氣文章
減肥成功 │ 41歲苟芸慧恢復單身，Fit爆現身分享靠獨特飲食法瘦身，顏值重回顛峰
人氣文章
夏季養生｜重點在夏至：溫養陽氣、補益精血，推薦健脾利水湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 02:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/06/2025
神州經脈 | 張一鳴成中國首富，十多地換車國補暫停，股匯齊揚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處