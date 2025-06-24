黃瑋傑：外圍逆風因素減少料港股格局易升難跌

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

美國總統特朗普指，現在是時候達致和平，又宣布以色列及伊朗達成全面停火協議，港股周一（23日）先低後高，收報23689點，升158點，中東局勢有大進展，有望刺激恒指再向上？





美團(03690)最新宣布將全面拓展即時零售業務，包括進一步拓展閃購業務品類、門店和閃電倉，美團優選退出部分虧損區域，繼續探索「次日達+自提」模式，亦將積極開拓海外市場。美團「美團閃購」相比阿里巴巴(09988)「淘寶閃購」及京東(09618)「自營秒送」電商業務又有沒有獨特優勢？鬥到你死我活最終亦離不開以本傷人？

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