熊麗萍：料恒指短期上試24500點，大市能否破頂需視乎科網股表現

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

中東局勢有所緩和，加上有美聯儲局官員放鴿，刺激港股周二（24日）高開高走，最終更於兩萬四關樓上收市，報24177點，升487點，成交額2404億，亦收復了所有移動平均線，現階段再買貨仍化算？最新阻力位又睇邊？





另據報美團(03690)社區團購擬僅保留廣東及浙江的社區團購服務，以更完善資金運用，不過同時有消息指，南非Naspers擬減持約710億元南非蘭特，即折合約310億港元銀的美團股份，股份周二逆市跌1％。股份壞消息一波未完一波又起，下一步又點部署？





有大行睇好賭股走勢，指將受惠演唱會熱潮，大摩更指睇好美高梅中國(02282)及銀娛(00027)，股份可跟進？

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