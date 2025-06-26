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林家亨：港股現階段不建議買貨，可用低撈高沽方式買賣

26/06/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股周三（25日）續造好，收市升297點，報24474點，成交2678億元，已連升第四日，共飆逾1200點。恒指有無望再延續升勢，向上突破？


 
　　國泰君安國際(01788)獲證監會批准提供虛擬資產服務，該行客戶日後將可以旗下平台直接交易加密貨幣、穩定幣等資產，周三股價升近2倍收市，報3.7元，股份小心散水？而券商股亦可續跟進？不過近日有不少文章評論有關穩定幣的發展，呢個概念要小心定可以穩中求進？


 
　　曹操出行(02643)上日首掛收跌14％，仲可以吸納？咩位買得過？

 

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