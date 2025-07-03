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林家亨料恒指24000點附近會有資金吸納，對7月走勢樂觀

03/07/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　俗稱「小非農」的美國ADP職位6月減少3.3萬份，遠不及市場原先預期的增加9.8萬份，7月減息預期會否重燃？港股七一假期後復市，終止三日連跌，但大市表現反覆缺乏方向，最多升300點後回軟，短期欠缺催化劑下，目前宜一動不如一靜，需等調整多啲再吸納？

 

　　內地新能源車企陸續公布6月交付量數據，比亞迪(01211)6月新能源車銷量按年增長12％，新勢力方面，零跑(09863)6月交付48006輛汽車，按年增1.38倍、創歷史新高，小鵬(09868)6月交付量按年增2.2倍，上半年交付量已超去年全年水平，以6月銷售數據來看，國內車市整體回暖？內地開展2025年千縣萬鎮新能源汽車消費季活動，可進一步帶動未來幾個月車銷嗎？

 

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