溫鋼城：恒指短期有調整需要，料23200點附近有初步支持

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

美國6月新增非農業職位14.7萬個，勝預期，反映7月減息無望？港股繼續偏軟，周四（3日）最多跌300點，最終24000點關口失而復得，惟成交未見有顯著增加，反映資金撈底意欲低？升市主要動力的科技股表現疲弱，目前只適宜炒作個別主題？





阿里巴巴(09988)擬發行約120億港元2032年7月9日到期的零息可交換債券，可交换阿里健康(00241)股份，發展業務資金需求大，抽水再正常不過？抑或意在減持阿里健康？





本港5月零售業總銷貨價值的臨時估計為313億元，按年升2.4％，結束14個月跌勢，惟零售業數據表現好是否主要因為低基數因素影響？抑或行業開始見底回穩跡象？零售收租股短線炒作有值博空間嗎？

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