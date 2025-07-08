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黃瑋傑：港股沽壓未算太大，留意會否考驗50天線支持（約23516點）

08/07/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　特朗普延長「對等關稅」暫緩限期至8月1日，亦擬對日本及南韓徵收25％關稅，亞洲各國成為關稅大棒重擊目標，料拖累港股表現？港股周一（7日）維持觀望，恒指繼續窄幅爭持，上日收跌28點，成交低於2000億元。下方要逐關測試黃金回調比例找支持？

 

　　內地外賣平台掀起補貼大戰，競爭再度激化。野村估計，市場很快會顯著下調美團(03690)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)的盈利預測，大型科企第三季外賣及即時零售投資，預計會維持在相若甚至達到更高水平。資金會否轉為流向騰訊(00700)及小米(01810)等科技股或其他二線科技股？

 

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