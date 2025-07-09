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熊麗萍：大市已消化一定關稅消息，料港股料短期區間上落介乎23500至24500點

09/07/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　雖關稅戰消息不斷，但仍無阻港股周二（8日）結束三連跌，收市時更企穩兩萬四關樓上，報24148點，升260點，全日成交2132億元，點解恒指有關稅因素下照升？兩萬四支持力度夠嗎？而人行上日公布優化債券通，深化互聯互通，港交所(00388)又可受惠？


 
　　另外，滙研發表中芯(00981)有關報告，將其H股目標價大幅調升83％至最新睇64元，評級由「減持」調高至「買入」，當中指出因中美關係影響下，料可受惠市場轉向本地採購及本土化刺激下，成為行內的贏家，而股價周二收升3%，可買得過？

 

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