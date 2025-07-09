熊麗萍：大市已消化一定關稅消息，料港股料短期區間上落介乎23500至24500點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

雖關稅戰消息不斷，但仍無阻港股周二（8日）結束三連跌，收市時更企穩兩萬四關樓上，報24148點，升260點，全日成交2132億元，點解恒指有關稅因素下照升？兩萬四支持力度夠嗎？而人行上日公布優化債券通，深化互聯互通，港交所(00388)又可受惠？





另外，滙研發表中芯(00981)有關報告，將其H股目標價大幅調升83％至最新睇64元，評級由「減持」調高至「買入」，當中指出因中美關係影響下，料可受惠市場轉向本地採購及本土化刺激下，成為行內的贏家，而股價周二收升3%，可買得過？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情