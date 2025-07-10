林家亨：恒指於23600點附近值博率會較吸引

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國總統特朗普威脅將對銅開徵50％關稅，藥品關稅更可能高達200％，關稅不利消息再引市場憂慮，港股跌勢加劇，恒指最多跌超過320點，收市仍要跌逾250點，幾乎蒸發上日（9日）所有升幅，兼再次失守24000點關口。最新特朗普又再揭曉至少7國稅率，料港股短期繼續整固？





內媒消息指，新世界(00017)擬以28.5億元人民幣放售上海K11項目寫字樓部分，彭博消息亦指，新世界亦正考慮出售杭州K11、深圳K11等內地地標項目。新世界變賣內地核心資產，暗示公司水緊情況比市場預期中更嚴重？本港兩間發展商先後出現貸款逾期／違約情況，料將有更多中小型發展商出現流動性緊張、債務危機問題？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他比亞迪相關新聞：

關稅戰 | 美重徵巴西關稅限制擴張部署，比亞迪創近三月低已屆吸納時？

《行業數據》上半年全國汽車產銷量均超1500萬輛，同比增一成

《Ａ股焦點》比亞迪AH齊跌2%，上半年銷量僅達全年目標39%

《外資精點》人形機器人開發進度延遲，花旗削優必選目標價9%

《外資精點》大和︰比亞迪嚴控經銷商定價短期或影響銷量，予買入

其他比特幣ETF相關新聞：

比特幣 | 再創新高，渣打料年底見20萬美元，相關ETF可以點部署？

《異動股》交銀國際再飆四成，德林控股代幣化資產引穩定幣憧憬

《異動股》比特幣破11.2萬美元創新高，相關ETF升約2%





送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好