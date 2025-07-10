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林家亨：恒指於23600點附近值博率會較吸引

10/07/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　美國總統特朗普威脅將對銅開徵50％關稅，藥品關稅更可能高達200％，關稅不利消息再引市場憂慮，港股跌勢加劇，恒指最多跌超過320點，收市仍要跌逾250點，幾乎蒸發上日（9日）所有升幅，兼再次失守24000點關口。最新特朗普又再揭曉至少7國稅率，料港股短期繼續整固？


 
　　內媒消息指，新世界(00017)擬以28.5億元人民幣放售上海K11項目寫字樓部分，彭博消息亦指，新世界亦正考慮出售杭州K11、深圳K11等內地地標項目。新世界變賣內地核心資產，暗示公司水緊情況比市場預期中更嚴重？本港兩間發展商先後出現貸款逾期／違約情況，料將有更多中小型發展商出現流動性緊張、債務危機問題？

 

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