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溫鋼城料恒指短期於23500點至24500點區間橫行

11/07/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　市場繼續觀望特朗普最新關稅政策進展，港股近期日升日跌、波幅亦不大，周四（10日）收市重上24000點樓上，短線傾向於24000點附近徘徊？下周恒指會有反彈嗎？科技股向上乏力，反而資金轉吼中小型股，反映4月初至今反彈浪開始到尾聲？


 
　　龍光(03380)全資附屬公司發行的21筆境內公司債券及資產支持專項計劃的重組方案，已全部獲債券持有人審議通過，市場憧憬房企債務重整進度可加快，內房股炒起。大型內房股如華潤置地(01109)、中海外(00688)市帳率均低於1，估值平短線可以考慮嗎？

 

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