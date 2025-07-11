溫鋼城料恒指短期於23500點至24500點區間橫行

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

市場繼續觀望特朗普最新關稅政策進展，港股近期日升日跌、波幅亦不大，周四（10日）收市重上24000點樓上，短線傾向於24000點附近徘徊？下周恒指會有反彈嗎？科技股向上乏力，反而資金轉吼中小型股，反映4月初至今反彈浪開始到尾聲？





龍光(03380)全資附屬公司發行的21筆境內公司債券及資產支持專項計劃的重組方案，已全部獲債券持有人審議通過，市場憧憬房企債務重整進度可加快，內房股炒起。大型內房股如華潤置地(01109)、中海外(00688)市帳率均低於1，估值平短線可以考慮嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他藥明康德相關新聞：

藥明康德 | 料中期盈利翻倍，疊加憧憬創新藥政策利好，獲大行唱好飆逾一成可否追入？

大行報告 | ATMJ、濠賭股及電股最新評級/目標價，一表盡掌握

《Ａ股焦點》上半年淨利料增、憧憬創新藥利好，藥明康德A漲停

【企業盈喜】藥明康德(02359) 料中期純利近86億人幣升一倍



其他高息股相關新聞：

美減息預期升溫多隻高息股破頂，應如何部署？邊隻仍有水位？

《中國監管》國有險企落地三年以上長周期考核，增加五年周期指標

東亞維持今年恒指目標２６０００點，今季美聯儲較大機會減息

實施巴塞爾加密資產標準銀行業修訂規則刊憲，明年１月生效

《Ａ股焦點》股息穩健吸引，工行、建行、農行Ａ股再創歷史新高





【你點睇？】美國將對越南轉口貨物徵40％關稅或劍指中國，你認為此舉會否對中國出口商品起到遏制作用？► 立即投票